Connu pour ses fameux clashs, 50 Cent ouvre le bal cette fois-ci avec Common.

Après Teairra Mari, Kanye West, Young Buck, 50 Cent s’attaque à Common !

Depuis leur rupture, il y a 17 ans, Common a toujours été franc au sujet de son amour envers Erykah Badu, son ex-petite amie : Common a Erykah dans la peau !

Cela fait de lui la target idéal pour faire partie du tableau de fléchettes des médias sociaux de 50 Cent, en faisant rire ses 23 millions de followers sur Instagram.

Ce dimanche, Fifty a fait d’une pierre deux coups en se moquant à la fois du lyriciste de Chicago ainsi que de son ex-compagne, l’actrice Vivica A.Fox.

"Je n’arrête pas de dire aux garces de ne pas me donner le cul d’Erykah Badu" écrit-il au-dessus de la légende sur le visage de Common avec la mention : "The Male Vivica Fox".

"Juste un petit peu, ne me donne pas le tout ? OK. LOL # lecheminduroi #bransoncognac #bellator" a-t-il conclu en légende.

C’est une façon de dire ironiquement que Erykah Badu a de très beaux attributs pour rendre un homme addict 17 ans après et qu’il ne souhaite en aucun cas se trouver dans cette position.

Par ailleurs, 50 et Vivica Fox se sont disputés verbalement via médias interposés et réseaux sociaux à plusieurs reprises depuis la fin de leur courte romance. Leur célèbre rupture en 2004 a fait la une des tabloïds, elle a été causée en grande partie par le fait que Vivica aimait raconter des détails sur son idylle avec 50 aux médias tout comme Common le fait cette fois avec Erykah Badu. En clair, 50 Cent déteste les "pookies".

D’ailleurs, l'année dernière, Fox a participé au Wendy Williams Show pour faire la promotion de son livre qui détaille sa relation avec 50 Cent.

Une aubaine pour Fifty qui adore divertir ses fans sur les réseaux…

Peinda.B.