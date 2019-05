Damso : il est de retour en studio !

Après une pause qui a semblé interminable à de nombreux fans, Dems revient.

Après avoir décroché un single d’or et un de platine pour les morceaux “Silence” avec Angèle et “Smog”, le rappeur belge avait lancé un “à un d’ces quatre” à l’intention de ses nombreux fans avant de supprimer tous ses posts Instagram. Depuis, “silence” presque radio… et un retour bien attendu en studio !



Parti “vivre un peu” et “partager cette expérience en Afrique, au Canada et ailleurs”, Damsodems avait donné quelques signes de vie, notamment en compagnie de son fils. Celui a écrit le morceau “Pleurer” présent sur le projet “Antidote” qu’a récemment signé Shay a finalement décider de revenir sur le devant de la scène, comme exprimé via le même réseau social.





Après être apparu dans le trailer du projet cinématographique de Nekfeu “Les étoiles vagabondes”, il une nouvelle fois supprimé ce qu’il avait posté durant sa “pause” avant de faire sensation dans une story Instagram. Déposant un simple “j’y retourne” sur une photo de lui de profil devant un ciel étoilé, l’artiste l’a jouée clair, comme à son habitude. Si Damso est connu pour savoir manier les mots, il n’en fait pas usage de manière excessive.



C’est par une simple photo de lui aux côtés de Ritchie Santos (son producteur et DJ depuis ses débuts) que Damso a confirmé la signification de ce court message : il est bel est bien de nouveau parmi nous et bientôt dans nos oreilles… S’il ne mentionne pas encore un nouveau projet, on peut d’ores et déjà s’attendre à “du sale” de la part du célèbre auteur-compositeur !

-Anaïs Koopman