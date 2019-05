Foxy Brown remplacée par un sosie lors d'un concert ?

La rumeur concernant la rappeuse new-yorkaise fait du bruit.

Samedi soir, la rappeuse new-yorkaise Foxy Brown a fait un faux pas sur scène : après s’être trompée dans ses couplets devant une immense foule, des fans l’ont soupçonnée d’avoir été remplacée par un sosie.



Le concert, qui s’est déroulé au Terminal 5 à New York, était sold-out. C’est dans le cadre de la tournée de Kandi Burruss intitulée “Welcome To The Dungeon Party” que Foxy Brown a fait son show… sans vraiment passer inaperçue. L’artiste originaire du quartier new-yorkais de Brooklyn est entrée sur scène habillée d’un costume, un masque couvrant son visage, encore plus caché par d’énormes lunettes de soleil.



De quoi éveiller les soupçons de ses fans, qui ont fini par huer l’artiste, qui aurait oublié certains de ses couplets alors qu’elle semblait ne pas entendre l’instrumentale du morceau en question. Face au public déchaîné, l’agent de sécurité responsable de Foxy Brown l’a aidée à s’échapper de la scène, pendant que le DJ a joué “The Jump Off”, un morceau signé Lil Kim, essayant de faire diversion en encourageant les spectateurs à chanter…

Heureusement, Kandi Burruss a pris la défense de Foxy Brown, demandant aux membres du public de la respecter avant de faire en sorte que le spectacle reprenne de plus belle. Celle qui est devenue une légende, après avoir changé la donne sur la question des rappeuses, ne s’est pas encore défendue après cet épisode. On reste à l’affût !

-Anaïs Koopman