Le Wu-Tang Clan annonce la sortie d'un EP!

Le groupe historique Wu-Tang Clan fait son grand retour sur les ondes ce vendredi.

Ce vendredi, les fans du Wu-Tang Clan seront tous comblés !

Le groupe légendaire a dévoilé qu’un EP inspiré de la série documentaire Wu-Tang Clan: Of Mics And Men, dont la première a eu lieu le vendredi 10 mai verra le jour le 17 mai.. Le groupe s’est empressé d’annoncer le projet sur Instagram :

"Vous avez déjà vu l'épisode 1 du documentaire du Wu (et si vous ne l'avez pas fait, que faisiez-vous le week-end dernier), écoutez maintenant la musique inspirée par la série. Vendredi, nous aurons un nouvel EP Wu-Tang de @ 36Chambers et Mass Appeal, alors informez votre patron que vous serez en retard au travail. #wutang #wutangclan #ofmicsandmen # 36chambers."



Le Wu-Tang n’a réalisé aucun projet ensemble, du moins pour le grand public, depuis 2014 avec "A Better Tomorrow".

L'album "Once Upon a Time in Shaolin", créé par la filiale de Wu-Tang, Cilvaringz, a été vendu aux enchères en 2015. Le businessman controversé Martin Shkreli, qui a par la suite été reconnu coupable de fraude sur titres, a acheté le seul exemplaire pour 2 millions de dollars.

Plus récemment, tous les membres vivants de Wu-Tang, à l'exception de U-God, ont contribué à une compilation en 2017 intitulée "The Saga Continues". Le disque a été composé par le producteur et DJ de longue date du groupe, Mathematics.

Ce retour est donc très attendu par les adulateurs du groupe mythique de New-York. Espérons qu’ils soient toujours aussi énervés que dans "C.R.E.A.M.", ou encore, "Protect ya neck" …

Peinda.B.