Kery James, Orelsan et Youssoupha, les philanthropes du game !

Kery James, Orelsan, et Youssoupha jouent à un challenge caritatif.

Youssoupha et Orelsan participent à un challenge à l’initiative de Kery James visant à faire des dons à la communauté via l’application Indigo.

Indigo est une application permettant de faire un élan de générosité envers la communauté, et même de devenir bénévole dans des associations. Offrir des biens et services devient possible à tout moment et par tout le monde.

Ce concept de solidarité 2.0 permet de renforcer le lien social par le biais d’idées innovantes à l’heure où les écrans isolent de plus en plus de personnes.

Stéphane de Freitas, réalisateur et entrepreneur, à l’origine du réseau social d’entraide, a invité Kery James à participer à l’exercice. Ce dernier a décidé de relever le défi, et, dans un post Instagram a proposé à son tour de faire contribuer Orelsan et Youssoupha au concept.

L’interprète de "Rêves bizarres" à tout de suite accepter le challenge lancé par le OG du 94: "Kery nous a mis au défi.C'est une très bonne occasion de filer des trucs gratos. Ce qu'on va faire, c'est que toute la semaine on va choisir des gens au hasard, qui vont mentionner sur Twitter ou mettre des commentaires sur Insta, et on va distribuer du CD, de la place de festival, du tee-shirt Avnier, et ça va être une grande Tombola".

Par ailleurs, les rumeurs autour d'un morceau en commun entre le rappeur de Caen et l'auteur de "L'impasse" se renforcent.

En attendant, ils mettent en évidence un sens du partage merveilleux qui pourra probablement faire adhérer d'autres artistes influents à la cause. L’Indigo Challenge est-il sur le point de devenir la tendance de l'été ?

Peinda.B.