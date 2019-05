Booba dévoile une ligne de vêtements spéciale octogone !

Une manière pour B2O de relancer l'engouement autour du combat le plus attendu du moment.

On s’étonnait d’(un peu) moins entendre parler du clash Booba-Kaaris. Maintenant que l’on sait que l’octogone aura bel et bien lieu en décembre prochain sur la terre Suisse, le suspense quant au déroulement du fameux combat est moindre. Apparemment dans un vibe de designer, Booba teasait il y a moins d’une semaine sa nouvelle marque DCNTD (Disconnected). Dans ce cadre, il lance notamment une ligne de vêtement spéciale octogone !

On peut d’ores et déjà s’inscrire sur le site internet qui lui est dédié pour être au courant de la suite des opérations. De plus, le Duc a balancé quelques photos annonçant le lancement très prochain de la marque sur son réseau social préféré, sans nous présenter les articles… pourtant dévoilés sur le 92i store ! Certains t-shirts et sweats ont été dessinés en référence à l’octogone : il s’agit en réalité de l’une des sept catégories couvertes par la collection, tout comme 92i, La Bagarre, Vintage, Temps Mort (son premier album, sorti en 2002), Lunatic, Sale Mood (sa collaboration avec Bramsito).

Des pièces qui feront donc partie de la première collection de DCNTD et qui seront disponibles dès le vendredi 7 juin prochain. Elles sont déjà en pré-commande sur le 92i store, pour les plus impatients !



-Anaïs Koopman