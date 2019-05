Nipsey Hussle : il voulait lancer un mouvement similaire au Black Lives Matter !

On découvre un Nipsey Hussle encore plus engagé qu’on le pensait...

Alors que de nombreux proches et fans du rappeurs avaient été attristés par son décès et encore plus le contexte de son meurtre dans une fusillade, on découvre que Nipsey Hussle avait des projets sincèrement engagés pour le bien de sa communauté. Il voulait notamment lancer un mouvement similaire au Black Lives Matter.



Pour rappel, Nipsey Hussle avait été tué devant sa boutique de vêtements de marathon pour aider un ami tout juste sorti de prison et lui trouver une tenue présentable avant qu’il ne retrouve ses proches. Suite à sa disparition, beaucoup de personnes avaient tenu à rappeler que le défunt souhaitait oeuvrer pour la disparition des violences entre les gangs.



Alors que la boutique de Nipsey Hussle, The Marathon Clothing, a finalement fermé ses portes après avoir engendré dix millions de dollars depuis son décès, son associé et développeur immobilier David Gross s’est exprimé sur la cause qu’il défendait. Selon ses dires, Nipsey Hussle avait prévu de revitaliser son quartier, Hyde Park, ainsi que d’autres communautés “oubliées” de Los Angeles.

Plus factuellement, Nipsey avait travaillé sur la création d’un fond d’investissement appelé “Notre Opportunité”, projet qu’il avait prévu de traiter avec le sénateur Tim Scott avant sa mort. L’objectif était de favoriser les investissements dans des zones dites “d’opportunité”. Son associé s’est dit “triste” de ne pas pouvoir discuter de l’honorable projet avec Nipsey, même s’il a toujours l’intention de le lancer avec d’autres investisseurs, en faveur de la défense de “la version économique de Black Lives Matter”.

-Anaïs Koopman