Bramsito dévoile enfin la date de sortie et la tracklist de son premier album !

Quelques jours après l’annonce de ce projet par B2O.

Le futur de Bramsito se dessine de plus en plus précisément. Celui qui a signé sur Sept Corp, le label de Booba, continue sa course folle, sûrement encouragé par le succès de son featuring avec le Duc sur le hit “Sale Mood” dont le clip a fait plus de soixante millions de vues sur YouTube… depuis novembre dernier. Une collaboration magique, certes, mais qui ne serait pas la même sans le flow du jeune artiste. Ce dernier sort son premier projet très bientôt comme annoncé par B2O il y a seulement quelques jours et nous dévoile enfin des informations supplémentaires.





“Prémices” a donc été introduit par Booba lors d’un récent showcase et porte un nom plein d’espoir quant à l’avenir artistique du rappeur, qui n’en est qu’au début et en même temps déjà bien haut. Bramsito a complêté l’annonce faite par son mentor en postant sur ses réseaux sociaux la liste des seize titres du projet, ainsi que son nom et sa date de sortie. Il sera possible de l’écouter dès le 31 mai prochain et la voix de Bramsito se mêlera à celles du marseillais Soprano également, sur le morceau “Millions de Melos”.

Si l’on connaît aussi notamment la chanson “Rappelle”, grâce à un clip publié il y a une semaine de cela, on a hâte de découvrir les autres, très peu inquiets du rendu du projet qui s’annonce explosif !

-Anaïs Koopman