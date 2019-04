Kaaris de passage en Côte d’Ivoire : son concert dégénère !

Faute de surexcitation, le concert de Kaaris à Abidjan provoque une émeute…

Si les clashs par comptes Instagrams interposés continuent entre Booba et Kaaris dans l’attente de leur combat MMA qui se déroulera en septembre 2019 en Suisse, on entend un peu moins parler d’eux depuis quelques semaines, le contrat des hostilités enfin signé par les deux futurs combattants, d’ores et déjà adversaires… On peut enfin se concentrer de nouveau sur leurs carrières musicales, indépendamment de l’opposition qui les lie. Ainsi, Kaaris était de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, pour donner un concert durant le festival d’Abidjan, le Femua, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Un moment qui ne s’est pas déroulé dans la sérénité qu’on aurait pu imaginer.

En effet, au bout de seulement quatre morceaux, les quelques 10 000 personnes présentes dans le public du Dozo de Sevran sont tombés dans le piège de leur excitation, au point de faire tomber une barrière de sécurité et de faire aussitôt réagir les forces de l’ordre présentes sur le lieu ce soir-là. Ces dernières auraient fait usage matraques et de gaz lacrymogène sur les festivaliers, dont certains ont signalé avoir été blessés.

K2A, quant à lui, n’a pas mentionné l’incident et a souhaité remercier son public, sa ville et le festival via un post Instagram partageant une vidéo du show qu’il a tenu ce week-end. De quoi garder un autre souvenir de cette soirée que l’émeute et les violences qui se sont déroulés alors qu’il était sur la scène du Fumea.

-Anaïs Koopman