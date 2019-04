Le combat MMA Booba-Kaaris devrait être diffusé à la TV !

D’après une demande de la part du Duc, nous pourrons tous assister au fameux Octogone à travers la TV.

Quelques jours après la signature par Kaaris du contrat du combat MMA le plus attendu en France si ce n’est dans le monde actuellement, le Duc de Boulogne, visiblement plus enthousiaste que tous les fans et internautes réunis, continue de s’emballer quant à l'événement. Ce dernier se déroulera sur le sol suisse en décembre 2019 et sera probablement diffusé à la télévision à l’initiative du rappeur.

Toujours en négociation avec la fédération suisse de MMA SHC, le fameux combat continue à faire beaucoup de bruit. Pendant que les deux adversaires tentent de trouver un terrain d’entente quant aux conditions dans lesquelles ils se battront, aussi bien au niveau de la programmation que de la rémunération, Booba s’inquiète du public de la confrontation. En effet, il semble vouloir rendre le combat accessible au plus grand nombre puisqu’il est en pleine recherche d’une “chaîne fort” sur laquelle il compte “péter le record d’audience”... d’après les mots de B20 lui-même dans une story Instagram, rediffusant un passage de TPMP dans lequel les chroniqueurs débattaient sur l’avenir encore sombre du combat avant la signature du contrat par K2A.



On soupçonne un clin d’oeil au groupe Canal + et notamment en référence à l’émission C8 dans laquelle les deux rappeurs ont été invités à se confier sur le combat au micro de Cyril Hanouna. D’autres chaînes du groupe pourraient convenir davantage à la rencontre Booba-Kaaris, comme RMC Sport qui diffuse déjà les combats d’UFC. On attend les éventuelles réponses de cette chaîne ou d’autres, qui devraient se pencher sur la question.

-Anaïs Koopman