R.Kelly fait payer 100 dollars une prestation de 28 secondes !

R. continue de choquer… au lieu de faire profil bas.

Plus d’un mois après la déclaration choc de son ancien avocat Ed Genson, affirmant que R.Kelly était selon lui coupable, son ex-client ne semble pas freiné par cette annonce, ni par toute la polémique dont il fait l’objet depuis. Bien au contraire, il continue de monter sur scène malgré le boycott de sa musique par le plus grand nombre. Quelques fans subsistent et parmi eux, certains ont accepté de payer la somme de 100 dollars pour assister à la représentation, dont la durée frôle le ridicule.

Finalement, le concert, qui devait se dérouler dans un club de Springfield dans l’Illinois, d’où il est originaire n’aura duré que… 28 secondes ! Une fois arrivé sur le lieu du spectacle, le chanteur s’est retrouvé face à une centaine de personnes, alors qu’un total de 450 spectateurs aurait pu être accueilli dans la salle. De quoi le démoraliser, au bout de seulement deux phrases chantées, au terme desquels il s’est enfuit de la pièce.

NEW: R. Kelly brief performance in Springfield this weekend. @wics_abc20 pic.twitter.com/jQLWT5sjMm — Justin Carter (@JustinCarterTV) 8 avril 2019



Évidemment, sa “brève performance” a été filmée à de maintes reprises, et partagée sans relâche sur les réseaux sociaux. On peut dire que le chanteur n’a pas réussi à passer une soirée calme, comme précédemment demandé : “J’aimerais bien que les médias y aillent doucement avec mois ce soir”. Pas de quoi se redorer le blason, donc, ni de renflouer ses comptes, bien vidés par deux emprisonnements suite à la diffusion du documentaire “Surviving R.Kelly” et à une plainte de son ancienne femme quant à des paiements de pensions alimentaires non honorés par l’artiste.

On attend la suite... sans être à l'abri d'une nouvelle surprise !

-Anaïs Koopman