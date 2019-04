Suite au décès de Nipsey Hussle, Rick Ross s’est fait tatouer son visage !

Un bel hommage de la part de Rick Ross, en deuil après la disparition de Nipsey Hussle.

Décédé le dimanche 31 mars dernier, Nipsey Hussle manque à ses proches, ses nombreux fans et parmi eux de nombreuses personnalités publiques américaines. Alors que Kodak Black a choqué la plupart des internautes en draguant publiquement la femme du rappeur défunt Lauren London, et même s'il est revenu par la suite sur ses propos, d’autres ont eu une réaction opposée à l’image de Rick Ross. Ce dernier s’est effectivement fait tatouer le visage de l’artiste tué dans une fusillade... par respect pour lui et en sa mémoire.

Les deux rappeurs s’étaient rapprochés il y a quelques années et avaient collaboré sur plusieurs morceaux, tels que “Fountain of Youth”, “Mark My Words” ou encore “The Weather”. Rick Ross comptait intégrer Nipsey Hussle et la chanteuse et actrice américaine Teyana Taylor dans son prochain projet intitulé “Port of Miami 2: Born To Kill” et les réunir dans le clip de cette collaboration musicale. Une chose qui ne se fera malheureusement pas, suite au décès de son presque ami et invité sur la tracklist de l’album.





C’est donc sur le mollet que Rick Ross portera désormais le visage de Nipsey Hussle, tatoué de profil par Katherine ‘Tatu Baby’ Flores, qui a publié sur son compte Instagram un cliché de son travail. Pareillement inspiré, le célèbre basketteur J.R. Smith, jouant dans l’équipe des Cleveland Cavaliers s’est aussi fait tatouer avec le visage, toujours de profil, de Nipsey Hussle. De quoi ne jamais l’oublier.



-Anaïs Koopman