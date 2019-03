RZA : le Wu-Tang Clan doit accéder au Rock & Roll Hall of Fame !

Toujours soucieux de l’image de son groupe et de sa place dans l’histoire de la musique, RZA, le leader du Wu-Tang Clan, a voulu rappeler à quel point le crew de Staten Island avait révolutionné la musique. Pour lui, ça ne veut dire qu’une seule chose : le Wu doit rentrer au Rock & Roll Hall of Fame.

RZA part en campagne ! Il milite pour que le Wu-Tang Clan rentre Rock & Roll Hall of Fame !

Rappelons que ce panthéon du rock est à la fois un musée mais aussi une institution qui collecte et archive les meilleurs moments des plus grands artistes du rock mondial ou des plus influents. Cela ne concerne pas que les chanteurs puisque ce Hall of Fame accueille aussi des musiciens et des producteurs. Situé dans la ville de Cleveland, il n’a plus de rock que le nom puisqu’il accueille aussi des artistes hip-hop. Grandmaster Flash, Run DMC, les Beastie Boys, Public Enemy, Tupac ou encore N.W.A font en effet partie d’une liste prestigieuse où la présence du Wu-Tang Clan ne serait pas une anomalie…

Une base commune

C’est en tout cas ce que pense RZA et c’est la teneur du message qu’il fait passer dans les colonnes du magazine Rolling Stone qui l’a récemment interviewé. "Même si cela peut prendre du temps d’y rentrer, je pense que ce serait bon pour nous, mais aussi pour le Rock & Roll Hall of Fame, parce que le hip-hop est une musique qui, si elle pioche dans beaucoup de genres différents, a été influencée par le rock." Alors qu’on peut penser que les deux musiques n’ont pas grand-chose en commun, RZA poursuit sa démonstration : "Le rock représente l’état d’esprit et les pensées de la jeunesse dans les années 60 et 70. Le hip-hop, c’est la même chose dans les années 80 et 90 et encore aujourd’hui. On appelle ça le hip-hop, mais si on y réfléchit bien, c’est la même chose que le rock : lyrics, textes, énergie, la musique, parfois dissonante et peu orthodoxe, tout ça, c’est le rock mais aussi le hip-hop."

La même direction

Si son discours tient la route, RZA sait de quoi il parle. Lui-même a dû refaire un passage par les basiques pour mieux comprendre sa musique. "Je pensais que je faisais du hip-hop, mais ça sonne comme du rock ! Je ne sais pas comment j’ai fait ! Du coup, j’ai écouté l’évolution de groupes comme les Beatles et Led Zeppelin et je me suis dit que j’allais dans la même direction."

Si RZA milite pour le Wu, cela peut faire pencher la balance vers le groupe de Staten Island mais il a raison sur un point : ce sera long et ça ne sera surtout pas pour 2019 puisque les lauréats ont déjà été annoncés et on y trouve des artistes comme The Cure, Janet Jackson ou Def Leppard.