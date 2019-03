L’ex petite-amie de 6ix9ine réclame des droits sur le hit “Thotiana” !

D’après l’ex copine de Tekashi 69, “Thotiana” signé Blueface aurait réussi en partie grâce à elle...

Pas un jour sans que le nom de Tekashi 69 ne soit pas lu dans les médias. Récemment, son ex petite amie Sara Molina, également mère de la petite fille du rappeur new-yorkais séjournant toujours en prison, fait presque tout autant de bruit. Elle a notamment déclaré récemment en toute modestie que si le morceau “Thotiana” est devenu un hit, c’est en partie grâce à elle. La jeune femme est même allée jusqu’à réclamer des droits sur le titre en question.

C’est dans le cadre d’un live Instagram que Sara Molina a lu le commentaire d’un de ses followers et fans, déclarant qu’elle aurait rendu la chanson plus populaire en la jouant en fond d’une vidéo partagée sur ce même réseau. Un “compliment” auquel elle a répondu favorablement, demandant donc à Blueface et à son manager Wack 100 la contrepartie financière de ce qui peut être pris pour une éventuelle contribution de sa part, au service de “Thotiana”.

D’après elle, personne ne reçoit autant cette remarque qu’elle sous ses posts Instagram et c’est une raison suffisante pour réclamer à Blueface un “putain de chèque”, comme si elle faisait partie des dépositaires de la “marque” “Thotiana”... Elle aurait même apprécié figurer dans le clip du titre si elle avait pu, comparant un telle rôle à son implication via ses réseaux sociaux.



Si “Thotiana” est officiellement sorti en 2018, le morceau est devenu un vrai hit des mois plus tard, atteignant le fameux classement Billboard Hot 100 en janvier dernier et la neuvième place en mars. Une réaction qui peut surprendre, moins si l’on considère le fait que Molina et Blueface ont déjà été en contact auparavant, notamment sur Instagram… on attend une éventuelle réponse de Blueface !

-Anaïs Koopman