Le morceau “Tempête” de PNL est introuvable sur les plateformes de streaming…

Où est passé le titre “Tempête” de PNL ?

On peut dire qu’une vraie “Tempête” s’abat sur les deux frères Ademo et N.O.S, alors que le morceau portant ce titre, extrait du projet “Dans la légende” sorti en septembre 2016, a disparu des plateformes de streaming et demeure introuvable sur celles-ci depuis le 14 mars dernier !

Un mystère de plus entoure le duo des Tarterêts, qui ne fait que d’alimenter le suspense autour de son retour dans les bacs, après une année 2018 plutôt calme, à l’exception de la sortie deux hits qui ont fait sensation aux noms de “À l’Ammoniaque” et de “91’s”. Alors qu’un tweet a efficacement confirmé .ce “come back” à travers un simple “Ça arrive…”, suite à des extraits d’inédits balancés au compte-goutte par le groupe et à la recherche d’un beatmaker anonyme.



On ne sait pas pourquoi le morceau en question ne figure plus dans la tracklist du projet “Dans la légende” à ce jour, même si le clip qui l’image reste visible sur YouTube. On peut imaginer un conflit de droits d’auteurs que PNL avait connu notamment avec le single "Tchiki Tchiki", qu’ils avaient dû retirer de la même plateforme vidéo. La question se pose alors de l’origine des type beats (ou beats “à la manière de”) de “Tempête”, qui auraient pu être empruntés à des internautes, comme à l'habitude du duo à l’époque du projet.

Pas d’explication de leur part depuis que la disparition du morceau est avérée, ni de davantage de précisions concernant la suite. On espère le meilleur pour le duo et vous tient au courant !

-Anaïs Koopman