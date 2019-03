Fianso et Affranchis Music sont partenaires de la fondation Abbé Pierre !

La fondation Abbé Pierre accueille Fianso comme nouvel associé.

Belle collaboration pour Fianso. Réel fédérateur, le rappeur ne cesse de nous surprendre à travers ses actions ou partenariats. Celui qui avait notamment donné une conférence auprès de l’institution Sciences Po Paris pour répondre à la problématique “Le collectif et la transmission au coeur de la création”, passe une étape en terme d’engagement et devient partenaire de la fondation Abbé Pierre, avec son label Affranchis Music.



Loin de s’éloigner de ses valeurs à mesure que sa carrière dans le rap prend de l’ampleur, Sofiane garde les pieds sur terre et souhaite utiliser sa notoriété pour partager sa générosité avec ses nombreux fans. Il a donc annoncé être “heureux et fier” de s’associer à la fondation “pour le logement des défavorisés” via un post Instagram l'affichant devant la statue de l’Abbé Pierre.

Il en profite pour passer un message à ses followers, en affirmant notamment qu’”être humain c’est pas si compliqué”. Ce nouveau partenariat sera marqué par un évènement “autour de la fraternité” le 17 octobre prochain à la mythique salle de spectacle de l’Olympia. Le rappeur du 93 sera sûrement le parrain de cette soirée qui s’annonce haute en sensations, à la suite des artistes Rim’K et Nekfeu, autres acteurs proéminents de la scène du rap français.

Un bel exemple, qui n’étonne personne, puisque Fianso soutient également Speranza, une “association pour les nécessiteux” depuis quelques temps. Une chose est sûre, Sofiane a beau être occupé par son “93 Empire”, il prend également le temps de soutenir son prochain. Chapeau bas.

-Anaïs Koopman