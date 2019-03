Caballero & JeanJass vont faire bande à part pour quelque temps !

Les deux rappeurs belges souhaiteraient se consacrer chacun à leur carrière solo.

Le duo de rappeurs belges nous ambiance depuis 2016. Pourtant, même si Caballero & JeanJass n’arrêtent pas leur carrière musicale et ne se séparent pas définitivement, ils choisissent cependant de tester une nouvelle formule : celle de deux carrières solo, évoluant en parallèle, ce temporairement pour l‘instant, même s’ils honoreront sûrement leurs engagements estivaux et leur présence au festival Marsatac entre le 14 et le 16 juin prochain notamment.

Une pause, qui survient après l’annonce de la fin de leur trilogie “Double Hélice” s’opère donc, pour le groupe de rap francophone qui a bien fait parler de lui et fait ses preuves dans le milieu musical. Cette information a été communiquée par le duo lui-même auprès du média Le Bonbon dont ils font la double couverture en ce mois de mars 2019.



D’après Caballero, le mot “séparation” n’est pas le bon pour désigner ce changement dans leur collaboration, puisque toujours d’après ses mots, même lorsqu’ils planchent sur des “morceaux solo”, il s’agit aussi d’un “travail d’équipe”. On attend plus de précisions quant à des albums individuels, à l’image des indépendances des membres des Migos par exemple, au niveau de la scène du rap international.

-Anaïs Koopman