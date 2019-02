Lyna Mayhem : sa parole vaut de l'or dans "Demain" !

Découvrez le dernier clip de Lyna Mayhem "Demain"

Après nous avoir parlé d'histoires d'amour déchirantes et chaotiques dans "100%", Lyna Mayhem revient avec son nouveau clip "Demain", signé DeClo.

Lyna Mayhem, jeune artiste originaire d'Argenteuil, fait une entrée fracassante dans la musique urbaine en 2014 en publiant sur YouTube une reprise originale de "92i Veyron", célèbre titre de Booba. Il lui faut donc peu de temps pour se faire connaître sur les réseaux et ainsi collaborer avec d'autres artistes tels que Joe Dwèt Filé afin de s'assurer une visibilité certaine.

Dans la lignée de "100%" et "Fauter", Lyna Mayhem poursuit avec un titre toujours plus sentimental dans lequel elle s'interroge quant à ce que lui réserve l'avenir. Sur un rythme entrainant composé par le beatmaker Biggie Jo, "Demain" démontre les capacités de Lyna Mayhem à se diversifier et à se dévoiler en traitant des questions qui en tourmentent plus d'un...