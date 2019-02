Busta Rhymes confirme un dixième album aux côtés de Dr. Dre !

Busta Rhymes est bientôt de retour, pour de nouvelles aventures avec Dr. Dre.

C’est officiel, 2019 devrait marquer le retour en force de Busta Rhymes, bien entouré comme à son habitude : il s'affiche aux côtés de Dr. Dre pour l’enregistrement d’un nouvel et dixième album, annoncé il y a plusieurs mois déjà.

Neuf ans déjà se sont écoulés depuis la sortie de sa dernière mixtape intitulée “Year of the Dragon”, sortie courant 2012. Signé chez Aftermath, le label de Dr. Dre, Busta Rhymes s’est encore plus rapproché du producteur et rappeur californien.

En octobre dernier, il avait déclaré préparer ce fameux album depuis déjà neuf ans déjà et nous donne encore plus envie de découvrir ce nouveau projet, tant attendu, à qui on met la barre plutôt haute depuis tout ce temps ! D’ailleurs, l’artiste lui-même a de grandes attentes vis-à-vis de cet album, qu’il qualifie de “projet le plus convaincant” de sa carrière.

C’est Busta Rhymes lui-même qui s’est déclaré de retour dans le game via un post Instagram et une photo du duo “ajoutant les dernières touches” au projet. Toujours pas de date de sortie pour cette nouvelle bombe, qui devrait exploser très bientôt dans les bacs, après une longue attente !

-Anaïs Koopman