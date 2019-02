Booba-Kaaris : Maes prend parti !

Dans le conflit Booba-Kaaris, Maes s’exprime en faveur de l’un d’eux.

Des semaines et des mois que Booba et Kaaris continuent de se clasher par réseaux interposés, de quoi faire beaucoup de bruit sur internet et notamment auprès de personnalités publiques, proches des deux rappeurs rivaux. Pris pour cible, le rappeur Maes originaire de Sevran comme Kaaris a été de nombreuses fois sollicité pour donner son avis et prendre parti dans cette guerre sans fin…

Certains ont considéré que ses origines étaient une condition suffisante pour soutenir K2A, d’autres ont plutôt opté sur sa collaboration avec le Duc de Boulogne sur l’explosif “Madrina”... affirmant que celle-ci justifiait sa défense de B2O.

Proche de B2O, l'auteur de "Mama" n’avait pas signé auprès de 92i l’été dernier, label appartenant à Booba et à Capitol, mais chez Millenium (Capitol). Cela n’a pas empêché aux deux artistes de faire un bout de chemin ensemble, ni à Maes de confirmer sa proximité avec Booba. Via son compte Instagram, le “Sevranais” a donc demandé à ses followers d’arrêter de le considérer comme un proche de Kaaris qui ne l’aurait jamais aidé, en citant une phrase phare de Booba, rappée dans son dernier track ‘’PGP’’ : “Si t’es son ennemi, t’es l’mien, y a pas d’ambiguïté."

Se déclarant “proche de booba humainement et musicalement”, Maes a remis les points sur les “i”, souhaitant éviter tout quiproquo quant au camp dans lequel il se place, au sein de ce conflit sur-médiatisé.

-Anaïs Koopman