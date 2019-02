21 Savage est aidé par Jay-Z qui a engagé un avocat pour le défendre !

Jay-Z fait partie des soutiens de 21 Savage… et implique un avocat dans sa défense.

Alors que les moqueries vont bon train envers 21 Savage et la situation délicate dans laquelle il se trouve actuellement depuis le 3 février dernier; il reçoit aussi l’appui de sa mère, qui l’a défendu, mais aussi de nombreuses personnalités publiques, telles que Offset et Jay-Z. Si le premier s’est exprimé via ses réseaux sociaux pour exprimer son soutien envers le rappeur de vingt-six ans, le second a carrément engagé un avocat pour défendre 21 Savage.

Son motif ? En plus de le considérer tel un “artiste à succès”, il souhaiterait que ce dernier puisse “retrouver ses enfants le plus urgemment”. Il ajoute que d’après lui, “l’arrestation et la détention de 21 Savage est une “totale parodie”, puisque sa demande de visa serait en instance depuis maintenant quatre ans.

Cette action arrive en complément d’une pétition lancée pour la remise en liberté de She’yaa Bin Abraham-Joseph sous le nom de “Black Lives Matter”. En espérant que l’intervention du célèbre juge Alex Spiro, qui avait également défendu Bobby Shmurda, aidera 21 Savage. En tout cas, l’avocat en question semble plus que déterminé à agir, sans s’arrêter tant que son nouveau client “n’aura pas été délivré, libéré sous caution ou passé devant un juge”.

-Anaïs Koopman