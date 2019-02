21 Savage est entre les mains du service d’immigration américain !

Le rappeur 21 Savage séjournait à Atlanta sans visa depuis 2005… il est en réalité britannique !

On l’a entendu il y a quelques semaines seulement dans le banger “10 Freaky Girls” aux côtés de Metro Boomin. 21 Savage fait cette fois-ci parler de lui de manière plus inquiétante ! En effet, “le rappeur d’Atlanta” est en réalité britannique et vient de se faire arrêter après avoir séjourné environ quatorze ans, soit depuis 2005, sur le territoire américain sans visa.



L’artiste se trouve actuellement en rétention suite à son arrestation par les services de l’immigration et de douane le 3 février dernier. Tout cela s’est produit dans le cadre d’une opération ciblée sur la ville où il demeure depuis des années… alors qu’il disposait d’un visa d’une durée d’un an maximum à son arrivée, qu’il n’aurait jamais renouvelé d’après les dires de Bryan Cox, membre des services en question.

Toujours en garde à vue, Sha Yaa Bin Abraham Joseph de son vrai nom est actuellement défendu par un avocat qui tente de “collaborer avec les autorités” pour le faire sortir rapidement. Le rappeur, qui s’est toujours défini comme un gars de ATL, a été moqué par un large nombre d’internautes via des memes ironiques, qui n’ont pas plu à d’autres artistes, qui l’ont défendu à l’image de Lil Yachty, Meek Mill ou encore Offset, membre des Migos.

On devrait en savoir plus dans les heures ou jours qui arrivent !

Affaire à suivre.