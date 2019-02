Les Carters échangent votre végétalisme contre des billets de concert à vie !

Découvrez le ''Green Print Project'', lancé par Beyoncé et Jay-Z.

Prêts à tout pour sauver la planète, le célèbre couple des Carters a eu une idée ingénieuse et courageuse : ils proposent à leurs fans le “Green Print Project” (“Empreinte Verte”), qui consiste à troquer leur consommation de viande contre des billets de concert à vie.

Retour sur le principe du véganisme : il s’agit de proscrire de son régime alimentaire toute consommation de produits animaux morts (viande, poisson, etc) et vivants (lait, oeufs, etc). Un défi pour plus d’uns, qui pourraient bien être motivés par l’offre pour le moins alléchante d’un des couples le plus puissant du globe.



Une initiative qui a été partagée par Beyonce elle-même via son compte Instagram, avec le message suivant : “mon empreinte verte est un petit-déjeuner à base de plantes / des lundis sans viande”. En participant au challenge et cliquant sur ce lien, on peut ainsi gagner des tickets pour un des artistes ou même les deux, à vie, ou plutôt durant “trente ans maximum” !



Un site internet a été lancé pour mettre cette idée en place, sur lequel la notion d'”impact positif” à travers les plats végétaux est mise en avant. De plus, l’influence du coach personnel du duo, également auteur de plusieurs ouvrages portants sur les bienfaits du régime végétalien n’est pas à prouver.



Seul bémol pour nous, les européens : parmi les conditions du concours, il faut être majeur et habiter aux Etats-Unis pour y participer… on loue cependant la belle intention du couple.

-Anaïs Koopman