Booba-Kaaris : les doutes concernant leur fameux combat s’installent !

Booba joue avec ses followers sur les réseaux et Kaaris s’exprime sur C à Vous !

Dans un story récente sur son compte Instagram, Booba avait tout simplement lâché “pas de combat”. Quelques secondes de vidéo ont suffit à semer la pagaille dans l’esprit des fans du Duc et de son rival Kaaris, visiblement dubitatifs face à une possible annulation du combat tant attendu. Finalement, Booba confirme de nouveau le combat et Kaaris s’exprime sur le plateau de C à Vous.

Après avoir laissé planer le doute sur l’avenir de leur confrontation, Booba a posté il y a quelques heures seulement une vidéo sur son compte Instagram, vraie vitrine de l’évolution de ses clashs. Dans celle-ci, il rétablit la vérité sur la situation et affirme, cigare en main depuis la Chine, qu’il attend toujours le contrat d’“Armand” avec ses propres règles, la date et le jour du combat… avant d’encourager ses followers à télécharger son nouveau son “PGP”, qui a dépassé “Or Noir 3” en terme de streaming… deux nouveautés toutes deux sorties le 24 janvier dernier à minuit.



Kaaris, quant à lui, écume les plateaux de télévision et a pu revenir sur l’origine du conflit sur le plateau de C à Vous, après son apparition dans l’émission TPMP. Au micro de Anne Elisabeth Lemoine, le rappeur explique : “on a fait un morceau ensemble, à partir de ce moment-là je lui dois quelque chose”. Booba lui aurait demandé de produire un morceau dans lequel il insulterait les rivaux du Duc, à l'époque déjà bien impliqué dans “la culture du clash”, d’après les dires de Kaaris. Il ajoute : “Il a décidé d’arrêter ma carrière”... une phrase qui reste en tête, face à ce clash sur-médiatisé.

Si les intentions de Booba sont claires, la notoriété de Kaaris prend au contraire une ampleur de plus en plus importante depuis leur fameuse bagarre à l’aéroport d’Orly !

-Anaïs Koopman