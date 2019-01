Hamza s’affiche en studio avec Jaden Smith !

Un futur son entre Hamza et le fils de Will Smith ? Un ''oui'' ferait bien des heureux !

Au réveil, on a pu observer le dernier post que Hamza a balancé sur ses réseaux et ça fait plaisir ! C’est sur son compte Instagram que le rappeur belge a partagé avec ses fans et followers une photo de lui et Jaden Smith en studio… une publication éveillant nos soupçons.



Hamza prévoit de délivrer un morceau inédit intitulé “Paradise” ce vendredi 25 janvier et aurait terminé de plancher sur son nouvel album en décembre dernier, sur les terres de La Cité des Anges. C’est donc tout naturellement que l’on s’interroge sur la présence du fils prodige de Will Smith et Jada Pinkett Smith sur ce fameux morceau, ce nouveau projet, ou les deux.







On attend confirmation de cette probable collaboration sûrement inspirée par les vibes californiennes, que l’on ressent rien qu’à observer la cover du premier extrait de l’album à venir, un sunset réussi encadré de palmiers... Un premier son à la prod signée Ponkoproductions ! Restez à l'affut.

-Anaïs Koopman