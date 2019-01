Ja Rule soutient les documentaires dénonçant le Fyre Festival !

Co-fondateur du Fyre Festival, Ja Rule signale que l’évènement était bel et bien un énorme échec, comme en témoignent deux documentaires

Le rappeur américain Ja Rule s’est récemment exprimé concernant le Fyre Festival, qu’il avait co-fondé avec l’entrepreneur Billy McFarland, vingt-six ans... et qui ne s’est pas exactement déroulé comme prévu, d’après deux documentaires diffusés sur Netflix et Hulu.



Depuis le vendredi 18 janvier dernier, le documentaire intitulé “Fyre : The Greatest Party That Never Happened” (“Fyre : La Meilleure Fête Qui N’a Jamais Eu Lieu”) est disponible, tout comme “Fyre Fraud” ("la fraude Fyre") balancé sur la plateforme de streaming Hulu. Les deux programmes mettent en exergue les coulisses dudit festival, dans le but de montrer à quel point il a été un raté !

Le festival Fyre a eu lieu sur l’île des Bahamas et devait concurrencer le célèbre festival de Coachella, aussi bien au niveau de sa line-up de qualité que de ses participants en or, à l’image de Bella Hadid et Kendall Jenner. Une festivité coûteuse, puisque le prix du billet était compris entre 400 et 11 000 euros…



Finalement, le festival n’a pas du tout brillé comme initialement prévu puisque les participants se sont retrouvés entre des murs inondés, leurs bagages maltraités et sandwichs au fromage au menu. Suite à cela, Billy McFarland a été condamné à six ans de prison pour fraude informatique, fraude à la banque et mensonge aux enquêteurs.

Ja Rule, quant à lui, s’est enflammé sur Twitter, en déclarant que ces documentaires avaient à la fois dénoncé la fraude qu’a été le festival, mais que les plateformes avaient aussi reversé de l’argent à son ex-associé Billy McFarland et à un certain Jerry responsable de la promo. Il il s’estime également victime de l’arnaque opérée par son ancien partenaire en affaires. Selon lui, l’argent aurait dû être reversé “aux gens des Bahamas”. Affaire à suivre.