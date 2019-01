6ix9ine reste actif entre les murs et produit de nouveaux sons...en vue d’un nouvel album ?

Tekashi 69 ne se contente pas de se tourner les pouces en prison : il travaille actuellement sur de nouveaux morceaux, qui pourraient bien constituer un nouvel opus

Quelques semaines après avoir appris que 6ix9ine, toujours emprisonné pour six chefs d’accusation, faisait l’objet d’une pétition pour sa remise en liberté à l’initiative de sa petite amie, on apprend que le rappeur new-yorkais compte bien continuer sa carrière, que cela soit entre ou en-dehors des murs ! Mieux encore, celui-ci pourrait aussi être en préparation d’un nouveau projet !



Après le succès de son dernier album “Dummy Boy”, sorti le 27 novembre dernier alors que l’artiste était déjà entre les barreaux, 6ix9ine continue sur sa lancée, apparemment non freiné par sa condition de détenu. Toujours dans l’attente de son procès, il serait en pleine écriture musicale, si on se fie aux témoignages recueillis par le média américain TMZ. Il serait également en train d’imaginer les scripts de futurs clips pour les titres inédits.

Si la pétition lancée en vue de sa libération n’a pas porté ses fruits à ce jour, celle-ci a cependant rassemblé plus de 75 000 signatures et son avocat prévoit de son côté de proposer à la justice américaine une demande de remise en liberté de Tekashi 69 pour la modique caution d’1.5 million de dollars… On ne s’emballe pas pour autant, puisque le rappeur risque toujours de passer les trente-deux prochaines années incarcéré, si ce n’est toute sa vie, en milieu carcéral.

La suite en septembre 2020 !