Affaire R.Kelly : son label lui interdit temporairement de sortir de la musique !

Une réaction de la part du rappeur marocain French Montana jugée assez choquante par le plus grand nombre… alors que R.Kelly se voit rejeté par son label !

Deux semaines après la diffusion des six premiers épisodes du documentaire choc “Surviving R.Kelly” sur la chaîne américaine “Lifetime”, les réactions de personnalités publiques continuent à affluer, expliquant la décision de son label de bloquer temporairement la sortie de tout nouveau son. Parmi elles, French Montana, rappeur et entrepreneur influent au Moyen-Orient et aux États-Unis, qui s’attire les foudres de nombreux internautes en défendant l’accusé, contrairement à John Legend ou encore à Chance The Rapper notamment.

Si R.Kelly a vu ses nombres d'écoutes grimper sur Spotify, il s’est aussi fait radier de certaines radios et concerts... ainsi que partiellement mis de côté par son label, qui attend la suite des évènements avant d’autoriser ou non R.Kelly à sortir de nouveaux morceaux avant de recevoir le soutien de French Montana.



French a affirmé au détour d’une interview donnée le week-end dernier à Los Angeles que “tous les grands ont chuté ainsi”, comparant R.Kelly à Michael Jackson avant d'ajouter :”laissez quelqu’un profiter de son héritage. Ce qu’il s’est passé, s’est passé”. Une réaction surprenante de la part d’un artiste d’ordinaire très engagé, notamment sur des questions d’égalité et de droits des migrants…



French Montana est finalement revenu sur ses propos sur Twitter le lendemain de l’interview, en affirmant que son coeur était “avec les victimes” et nous avions effectivement besoin de “meilleurs leaders”...un retournement de situation plus que bienvenu !