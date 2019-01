R. Kelly attaqué par la justice américaine suite au documentaire choc ''Surviving R.Kelly'' !

Les actes de pédophilie dont il est accusé dans ''Surviving R.Kelly'' mobilisent la justice américaine contre lui !

Une semaine après la diffusion du frappant documentaire “Surviving R.Kelly” dans lequel le chanteur américain âgé de 52 ans est sérieusement accusé de nombreux abus sexuels, sur des mineurs notamment, la justice américaine se saisit de l’affaire, pour des faits remontant à près de 20 ans et encore actuels pour certains.



Les rumeurs concernant R.Kelly vont bon train depuis des années maintenant et une enquête avait déjà été ouverte en 2002 suite aux images d’actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans seulement. Il avait été acquitté six ans plus tard, en 2008.

Pourtant, ce documentaire à bien évidemment surpris le plus grand nombre, mettant en lumière de nombreux comportements choquants du chanteur, à travers les témoignages de victimes et de témoins, incluant l’artiste John Legend. L’accusé a quant à lui déclaré ne pas avoir visionné le documentaire et menacé la chaîne de TV américaine Lifetime réalisatrice du projet de procès après la diffusion des six premiers épisodes, en vain. De plus, il a bénéficié d'un nombre croissant d'écoutes sur Spotifiy...

Finalement, c’est la justice américaine qui s’attarde sur l’affaire, puisque Kim Foxx, la procureure du compté de Cook dans l’Illinois incluant Chicago, dont est originaire R.Kelly, a fait appel aux témoins lors d’une conférence de presse tenue mardi dernier pour leur demander de contacter la justice directement. D’après elle, aucune enquête ne sera efficace “sans la coopération des victimes et témoins”.

Encore plus inquiétant, R.Kelly se serait entouré de femmes réduites à l’état d’esclaves sexuelles, qui seraient encore aujourd’hui isolées de leurs proches et sous l’emprise de l’artiste. De plus, une enquête a été ouverte par le procureur du comté de Fulton en Géorgie, état dans lequel R.Kelly possède une propriété, à Atlanta plus exactement.

Affaire à suivre.