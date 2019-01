Booba vs Kaaris : le clash continue, Kaaris réclame le contrat du combat à Booba !

Le ton monte entre Booba et Kaaris, toujours en train d’organiser leur combat

Les deux rivaux qui s’était violemment battus à l’aéroport d’Orly ne se sont toujours pas calmés ! Booba et Kaaris continuent d’enflammer la toile, en pleine organisation d’un combat de boxe, leur permettant de se battre, enfin, en toute légalité. Pour ce faire, un contrat est attendu par Kaaris de la part de l'équipe de B2O.



En effet, le Duc est à l’origine de cette ingénieuse idée, qui permettrait éventuellement aux deux artistes de se défaire de leur haine mutuelle en se défoulant l’un contre l’autre. Il a donc annoncé le 3 janvier dernier à Kaaris qu’il comptait approcher son entourage le plus rapidement possible pour poser les bases du fameux combat, rendant Kaaris de plus en plus impatient.

A travers des commentaires et vidéos sur leurs comptes Instagram respectifs, les deux rappeurs se sont donc traités tour à tour de menteurs, tous deux apparemment très pressés d’en venir aux mains.

On découvre ainsi que Booba aurait bien contacté Abdel, le manager de son adversaire, pour discuter du déroulement du fight. On attend toujours d’avoir plus d’informations alors que le contrat aurait été envoyé à Kaaris par Booba d’après une énième vidéo de ce dernier, dans l’éventualité où le combat devrait se dérouler avant le 20 avril prochain, date à partir de laquelle Kaaris s’envolera pour la Côte d’Ivoire, période précédent le Ramadan.

Dernière altercation toujours aussi virulente et ironique entre les deux concernés, une autre réclamation de Kaaris : “où sont les contrats du combat que tu as déjà organisé ? (...) bcp de blala” amenant la réponse suivante de Booba : “Tu sais avec toutes tes exigences de princesse on essaye de trouver le meilleur contrat pour pas que tu te défiles (...) va mettre ton caleçon Dim et va t’entraîner petit Gnakouri”. Une autre preuve que le contrat n’est toujours pas en route pour Kaaris, qui attend toujours les informations, cruel supplice !