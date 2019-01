Booba dévoile le trailer de son combat avec Kaaris, après que celui-ci l’ait traité de menteur…

''Orly 2.0'', c’est le nom de la bande annonce du combat Booba-Kaaris, balancé par B2O après que son rival l’ait accusé de mentir

Alors que beaucoup faisaient une pause durant les fêtes, Booba et Kaaris n’ont pas calmé leurs ardeurs, en ajoutant de l’huile sur un feu déjà bien vif, puisqu’ils ont décidé de se battre sur le ring. Une initiative de Booba, qui est parti au quart de tour, annonçant à tous un authentique combat, accepté par Kaaris, qui l’a cependant traité de menteur sur ses réseaux. Une accusation qui a amené le Duc à aller encore plus loin, en partageant le trailer de la confrontation en question…

Les conditions du combat étaient claires au départ : les règles devaient être posées par Kaaris, si celui-ci acceptait l’offre alléchante de Booba...finalement, le premier a décidé que la confrontation se ferait sans arbitre, “arrachage d’oeil autorisé”. Par la suite, il a posté une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il s’avance sur une date de signature des formalités du combat, soit le 3 janvier.

Or, un combat MMA n’est pas légal sur le territoire français et tout est à définir, de la date au lieu, choses que Booba cacherait au public, d’après Kaaris, qui dément l’existence d’un rendez-vous prévu pour la signature du contrat et rappelle la réalité de la législation française et la nécessité de trouver un endroit proche de la France, dans lequel l’affrontement pourrait se faire...

Loin d’être freiné par cette énième attaque, Booba a posté une vidéo sur son compte Instagram intitulée “Orly 2.0” et dans laquelle il revient sur le conflit entre lui-même, “Le Duc de Boulogne”, et “Le Dozo de Sevran”. Il legende des vidéos phares de leur guerre de ces mots notamment : “ensemble ils auraient pu dominer le rap, mais les clash commencèrent et l'inévitable arriva”, rappelant la bagarre d’Orly, l’apogée du clash qui les oppose depuis un bon moment déjà.





On attend de voir s’il ne s’agit que d’une rumeur, d’un énième buzz, ou si cette confrontation tant attendue aura vraiment lieu un jour !