Childish Gambino annonce le décès de son père sur scène !

En deuil, Childish Gambino annonce à son public le décès de son père lors d’un concert à Los Angeles

Alors que la tournée américaine de Childish Gambino intitulée “This Is America Tour” se terminait lundi dernier à Los Angeles aka la Ville des Anges, celui-ci a annoncé la triste nouvelle du décès de son père à son auditoire.

Le rappeur américain a rendu hommage les larmes aux yeux à son père Donald Glover Sr. en live, en disant tout simplement sur un fond sonore mélodique : “j’ai perdu mon père il y a quelques semaines je voulais lui jouer certains de mes nouveaux sons, qu’il ne voulait pas entendre car il disait “je sais qu’ils vont être géniaux”".

Il a ajouté que sa relation avec son père était basée sur la confiance et qu’il souhaitait à tous de ressentir ce genre d’amour. Côté musique, l’artiste s’est lâché sur un son inédit et a annoncé que son prochain album serait le dernier sous le nom de “Childish Gambino”, souhaitant se réinventer et éviter de se répéter !

Malgré l'annulation de sa tournée européenne, on a hâte d’entendre ce nouveau projet...