Booba balance l’extrait d’un track inédit !

Toujours aussi actif sur ses réseaux, le Duc tease un nouveau morceau…

B2O l’a compris : ses fans ne se lassent pas de nouvelles surprises. Sans se reposer sur le succès étincelant de son dernier clip pour le morceau “Petite Fille”, Booba dévoile l’extrait d’un nouveau morceau à ses fans.

Malgré la tumulte dans laquelle est plongé le rappeur depuis son cambriolage, durant lequel 450 000 euros et son ordinateur ont été volés, il ne perd pas le nord et reste productif musicalement parlant. On ne sait pas encore si Booba a récupéré son ordinateur contre la “récompense” de 20 000 euros, dans lequel un triple album serait stocké…



Une chose est sûre, B2O a encore la main sur certaines de ses créations musicales et nous en fait profiter via son compte Instagram, comme à son habitude. Il se contente d’un focus vidéo sur une de ses bouteilles de la gamme D.U.C Whisky avec l’extrait inédit en fond sonore.





Booba chante des lyrics de loveur sur des notes de piano à base "Le temps est compté / Ne brisons pas nos coeurs” et reste sur le registre sensible à l’instar du morceau “Petite Fille”...Nouveau single, extrait du fameux “triple album” dont il a parlé suite à l’effraction intervenue chez lui à Boulbi ? Seule la suite nous le dira.