La tournée ''Aubrey & The Three Migos'' de Drake et des Migos vaut de l’or !

Une tournée explosive réunit Drake et les Migos sur scène et leur fait gagner le jackpot !

Le king de Spotify 2018 aka le rappeur canadien Drake s’est allié au trio légendaire des Migos pour parcourir l’Amérique du nord dans le cadre d’une tournée intitulée “Aubrey & The Three Migos”. Non seulement une expérience bouillante pour le quatuor et son public, mais aussi une manière pour les rappeurs de ramener une somme astronomique chez eux !

Cette tournée fait suite aux sorties de l’année, avec l’album “Scorpion” de Drizzy qui a obtenu la certification de disque de platine dès le premier jour de la sortie et le projet tant attendu nommé “Culture II” des Migos tout aussi réussi !

Sans s’arrêter au succès fulgurant de leurs projets respectifs, les rappeurs se sont donc regroupés pour se produire quarante-trois fois en tout dans le cadre d’une tournée qui se place au dixième rang des tournées les plus productives...une donnée qui se justifie très bien au vu des 79 millions de dollars récoltés par le “groupe” suite à la vente de 678 410 billets au total.

On note quand même que le Champagne Papi repart avec la plus grosse somme de 47 millions de dollars face aux 24,5 millions de dollars pour le crew des Migos, qui continue l’aventure collective en préparant "Culture III", tout en se donnant la liberté de développer les carrières solo de ses trois membres, l’album solo d’Offset actuellement en pleine tumulte amoureuse, étant toujours attendu !