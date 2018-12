Offset regrette Cardi B : il passe du tweet à un apparition-surprise en plein concert !

La chanteuse répond à son ex-compagnon, qui lui présente des excuses publiques…sous différentes formes

Alors que le duo s’était séparé il y a quelques jours et que la rupture avait été officialisée par Cardi B via une vidéo sur son compte Instagram, son ex-compagnon Offset exprime ses regrets et son souhait de devenir « un homme meilleur »…sans sauter d’étape entre les réseaux sociaux et l’incrust’ sur la scène d’un de ses concerts !

Le membre des Migos a commencé par demander pardon à l’élue de son cœur, après l’avoir trompée, sûrement la raison de leur récente séparation. C’est via son compte Twitter qu’Offset s’est d’abord livré, en écrivant : « tous mes tords ont été rendus publiques, j’imagine que mes excuses doivent aussi se faire en publique ».

Apparemment, Offset a jugé le moyen de Twitter pas suffisant pour exprimer ses remords…il a donc fait une apparition-surprise lors du concert de Cardi B au sein du Rolling Loud Festival de Los Angeles ce samedi 15 décembre dernier. Le rappeur a utilisé sa créativité en écrivant « Take me back Cardi » (reviens-moi, Cardi) sur des arrangements de fleurs, avant de se saisir d’un micro et de s’excuser de vive-voix devant un public déchaîné.

Cardi B, quant à elle, lui a sommé de s’arrêter et l’a viré de la scène, avant de reprendre son show, malgré la gêne apparemment ressentie. Finalement, l’intéressée c’est à son tour exprimée via deux vidéos sur son compte Instagram.

Dans la première, la chanteuse remercie le soutien de ses fans, mais leur assure que ce n’est pas en s’attaquant au père de son fils qu’elle ira mieux, bien au contraire, puisqu’il s’agit toujours de sa famille. Cardi B affirme aussi qu’elle a besoin de temps pour regarder Offset dans les yeux et voir ce qu’il adviendra de leur couple, ne pouvant pas prédire le futur…

Par la suite, elle précise que la défense de son ex-compagnon ne signifie pas qu’elle compte se remettre avec lui et insiste sur le fait que malgré les tords de Offset, celui-ci ne mérite pas le dénigrement qu’il subit sur internet.

Une belle preuve de maturité de la part de la chanteuse new-yorkaise…on attend la suite des événements !