Le rap français rend hommage à Diego Maradona

Les rappeurs français réagissent au décès de la légende du football.

Le monde entier est sous le choc après l’annonce de la mort de Diego Maradona. Que ce soit Lacrim, Kool Shen, Dawala, Naps ou encore Mokobé, de nombreuses personnalités du rap français ont décidé de lui rendre hommage.

L’ancien champion du monde nous a quitté mercredi 25 novembre à la suite d’un arrêt cardiaque. Une triste nouvelle qui a été annoncée par la presse argentine avant de faire le tour de la planète. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, toutes générations confondues, le monde lui rend aujourd’hui hommage.

Le lien a toujours été fort entre le football et le rap. Certains artistes ont même mis à l’honneur, en musique, celui qui marqué l’histoire avec son but de la "Main de Dieu" pendant la Coupe du monde de 1986. On se souvient du clip d’AM La Scampia en feat avec Lacrim et du freestyle de Guy2Bezbar. Il est donc logique de voir aujourd'hui, un bon nombre de rappeurs français exprimer leur peine sur les réseaux sociaux :

Un bel hommage rendu à un joueur de légende.