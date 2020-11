Nicki Minaj : sujet d'une série HBO

Nicki Minaj qui pouponne pour le moment alors qu'elle vient d'accueillir son premier enfant, continue quand même de faire parler d'elle et n'a pas complètement arrêtée ses activités. La preuve, elle sera bientôt le sujet principal d'une série documentaire de la chaîne HBO dirigée par le réalisateur nominé aux Emmy, Michael John Warren.

Dans un communiqué, Sarah Aubrey - responsable du contenu original chez HBO Max - a déclaré que c'était "un privilège" d'être impliqué dans la production de cette série en six épisodes.

"Nicki Minaj est une artiste, une femme d'affaires et une innovatrice aux multiples facettes, ainsi qu'une force avec laquelle il faut compter. C'est un privilège d'amener ce projet à HBO Max et de fournir à nos téléspectateurs un accès sans précédent à sa vie."

Actuellement sans titre, la série devrait être composée de six épisodes de 30 minutes chacun. Un représentant de HBO a expliqué que chaque épisode offrira un aperçu de "l'esprit brillamment créatif de Nicki Minaj tout en racontant l'histoire plus large de sa trajectoire personnelle et professionnelle". Son réalisateur, en tout cas, se réjouit de travailler avec la rappeuse.

"J'adore que cette série ne donne pas seulement un aperçu à l'un des musiciens les plus emblématiques de notre génération; elle présente également la femme courageuse derrière l'artiste et je crois que nous pouvons tous apprendre beaucoup de sa remarquable vie professionnelle et personnelle. C'est un honneur de se voir confier cette histoire dynamique."

Espérons qu'on pourra la voir en France !