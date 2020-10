Jay-Z vend de la weed !

Jay-Z se lance dans la production et la vente de cannabis sur Internet.

Ca fait bien longtemps que Jay-Z a commencé à diversifier ses activités. On ne devient pas milliardaire en ne vivant que du Hip Hop et Jigga l'avait bien compris, en se lançant très tôt dans d'autres business, comme celui du Champagne (Armand de Brignac), du Cognac (D'Ussé), ou bien dans un service de streaming en ligne, Tidal. Des investissements qui ont été fructueux qui l'ont fait devenir plus riche que Dr. Dre ou encore P.Diddy, mais il ne va pas s'arrêter là : il vient même de se lancer dans un tout nouveau business.

Ce business, c'est celui du cannabis. Déjà dépénalisé / légalisé dans plusieurs états des USA, le domaine est en pleine expansion depuis plusieurs années. D'autres rappeurs avant lui, comme Wiz Khalifa, avaient déjà lancé leur propre marque, ou leur propre variété. La marque de Jay-Z s'appellera Monogram, ele vient de lancer son site en ligne. Elle promet au consommateur une expérience nouvelle grâce à une sélection rigoureuse des graines et des variétés, visiblement cultivées en intérieur si on en croit les photos disponible sur le site.

Les plantes sont cultivées par petit lot, pour que chacune puisse jouir d'une attention particulière et les têtes sont sélectionnées et récoltées à la main d'après la marque. Pour l'instant, on n'a pas d'information sur les variétés disponibles ni sur la date à laquelle ils commenceront à vendre, mais on imagine que s'ils décident de communiquer maintenant au sujet de la marque, c'est que ça ne devrait pas tarder.

Pour l'occasion, Jay-Z a également concocté une petite playlist du nom de "Monogram : Sounds From The Grow Moon", disponible sur Tidal.