Lil Baby : "Je ne veux pas être Malcom X ou Martin Luther King"

Le rappeur d'Atlanta ne veut plus parler de politique.

A l'heure où les Etats-Unis se divisent de plus en plus et de plus en plus violemment, que beaucoup d'artistes ou de sportifs s'engagent dans la lutte pour les droits civils et contre le racisme endémique de leur pays, Lil Baby a décidé de prendre le chemin inverse. Le rappeur d'Atlanta ne veut plus se mêler de politique. Et pourtant, juste après la mort de George Floyd, le Géorgien avait balancé le brûlot "The Bigger Picture", une prise de position sur la situation qui a servi d'hymne aux manifestants pendant des mois.

Mais Lil Baby ne veut pas s'engager plus loin dans le jeu politique. Dans tous les cas, il ne veut plus en parler dans sa musique, c'est ce qu'il a confié lors d'une interview avec GQ.

"Plus je vois ce qui se passe, toute cette m*rde, plus je me dis "ne t'occupe plus de ça. Je ne veux pas être Malcom X ou Martin Luther King. J'ai mis mon nez dedans et je suis assez doué pour ça."

Un temps, il avait demandé à rencontrer le maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, pour parler de la réforme de la police mais il avait finalement supprimé son message et, d'après ses sorties les plus récentes, il semble bien que cette réunion n'ait jamais lieu.

C'est vraiment dommage parce que "The Bigger Picture", un véritable cri du coeur de Baby, et aussi le morceau le plus engagé de sa carrière, exprimait une vision forte et brillante de la situation aux Etats-Unis. Et si, évidemment d'autres rappeurs vont continuer le combat, on pense à Cardi B, Meek Mill, T.I. ou Killer Mike pour ne citer qu'eux, "perdre" un élément comme Lil Baby, aussi brillant et aussi fin à la fois techniquement et dans l'analyse, dans le fond comme dans la forme, est dommage. Peut-être que le rappeur d'Atlanta reviendra sur sa décision avec les élections américaines qui approchent...

Pour mémoire, on vous remet "The Bigger Picture" ici.