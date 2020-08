Cardi B et Megan Thee Stallion dénoncent l'hyprocrisie

Elles répliquent aux réactions face à "WAP".

Depuis que leur titre en commun est sorti, Cardi B et Megan Thee Stallion sont dans l'oeil du cyclone. Entre ceux qui ont immédiatement accepté "WAP" comme le divertissement qu'il est et ceux qui le rejettent et y voient quelque chose d'avilissant, le débat fait rage. Les deux femmes ont décidé de rester droites dans leurs bottes et de répondre aux critiques et à l'hypocrisie qui les entoure.

Le candidat républicain à la Chambre, James P. Bradley, a tweeté : "Cardi B et Megan Thee Stallion sont ce qui se passe lorsque les enfants sont élevés sans Dieu et sans une forte figure paternelle. Leur nouvelle "chanson" The #WAP (que j'ai entendu accidentellement) m'a donné envie de verser de l'eau bénite dans mes oreilles et je suis désolé pour les futures filles si c'est leur modèle!"

Consciente des critiques, Megan Thee Stallion a ressenti le besoin de se défendre en utilisant l'exemple du tube de Juicy J de 1999, "Slob On My Knob" pour souligner l'hypocrisie ambiante.

"Les mecs vont crier "Slob On My Knob" mot pour mot et pleurer autour de WAP", a-t-elle écrit. "Boy Bye" a-t-elle finalement conclu...