Booba a un nouvel ennemi !

B2O s'en prend encore à Eric Zemmour.

Hier déjà, on remarquait que Booba et Kaaris avaient trouvé un rare terrain d'entente en s'en prenant tous les deux au chroniqueur télé Eric Zemmour. Aujourd'hui, B2O continue sa croisade contre celui qui a table ouverte dans les médias pour relayer des thèses racistes. Zemmour n'a peut-être jamais eu un ennemi aussi puissant...

Sur ses réseaux sociaux, le Duc a dénoncé les agissements de Zemmour et a demandé à ce que l'on l'arrête. Nous sommes sans doute nombreux à être d'accord avec Booba et le chroniqueur n'a peut-être pas idée de la puissance du Duc. Peut-être qu'enfin, les médias vont ne plus le laisser propager sa haine en totale impunité...

Dans l'extrait vidéo posté par Booba, le chroniqueur explique : "Vous avez vu, on en est à des blancs qui s'agenouillent devant des noirs. Ils leur demandent pardon, on en est là" en faisant référence aux manifestations qui secouent les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier qui a vu des policiers (et pas seulement des blancs) s'agenouiller comme l'a fait le footballeur américain Colin Kaepernick, l'un des premiers à le faire en guise de protestation contre les brutalités policières lors de l'hymne joué avant les matchs de NFL. Un symbole que Zemmour réduit à une soumission. Franchement, on est content que Booba donne son avis car on trouvait qu'un artiste aussi puissant et respecté que lui était un peu absent des débats alors que tout le monde se mobilise. Qu'il s'en prenne à Zemmour plutôt que directement au gouvernement est aussi un signe : il faut que soit tout le monde ait la même possibilité de parler, soit que les médias français arrêtent de mettre sa parole en avant. Dans les deux cas, l'intervention du Duc est salutaire.