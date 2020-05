T.I. attaque Trump en justice !

Le rappeur veut amener le président au tribunal.

L’équipe de Donald Trump a utilisé le single de T.I. "Wthing You Like" datant de 2008 pour habiller une vidéo qui s'en prend frontalement à son adversaire démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine, Joe Biden. T.I. n'a pas apprécié et menace de porter l'affaire en justice.

Un des membres de l'équipe du rappeur d'Atlanta a pris la parole pour dénoncer la situation qui est plutôt ironique quand on sait à quel point T.I. déteste Trump...

"La vidéo déforme les paroles de la chanson, à la fois par la construction du texte et la distorsion de la voix. Il va sans dire que T.I. ne soutiendrait en aucune façon la politique de division et la propagande destructrice de Trump. La population de notre pays mérite bien mieux que cela."

En conséquence, l'équipe de Tip va engager une action en justice contre le président américain.

"Soyons clair, T.I. n'autorise ou ne consent pas à l'utilisation de sa chanson qui pourrait suggérer de manière totalement fausse qu'il approuve le président Trump ou qu'il s'en prend à Joe Biden. Il est triste mais attendu que le président fasse des choses aussi basses qu'utiliser la propriété de quelqu'un d'autre sans autorisation afin de manipuler la communauté. L'équipe juridique et les partenaires médias de T.I. s'emploient à rapidement bloquer cette utilisation non autorisée et à remettre les pendules à l'heure".

D'autant plus que T.I. est un critique de la première heure de Trump et de sa politique. Mais quand l'équipe de l'artiste parle de manipulation, elle a malheureusement raison car le clip laisse à penser que T.I. se serait rangé aux côtés de Trump puisqu'il le laisse utiliser sa musique pour dénigrer son adversaire... Attaquer est donc la seule réponse face à la bêtise.