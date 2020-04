Jul récolte plus de 300 000 euros !

La vente aux enchères initiée par Jul est un succès !

Alors qu'il vit une bromance inédite avec Michel Polnareff, la vente aux enchères mise en place par Jul vient de se terminer. En mettant en vente ses disques d'or et de platine, le Marseillais, bien aidé également par d'autres artistes comme Orelsan, Oxmo Puccino, S.Pri Noir et Keblak, entre autres, a rapporté exactement 306 505 euros qui iront à la Fondation des hôpitaux de France pour participer à la lutte contre le covid-19 et aider le personnel soignant.

Sensible au travail des soignants et à la situation des malades dans les hôpitaux, Jul avait décidé d'être généreux et de mettre en vente une grande partie de ses certifications. Il a été rapidement rejoint par d'autres artistes pour ces enchères solidaires dont la recette va être reversée à la Fondation des hôpitaux de France. Orelsan, S.Pri Noir, Djadja et Dinaz, Oxmo, Keblack, Mister V ou Kalash Criminel l'ont aidé dans cette initiative solidaire. Et le résultat est à la hauteur des espérances puisque la vente qui s'est clôturée le 27 avril a permis de récolté exactement 306 505 euros au grand bonheur de l'artiste marseillais.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? merci a tout ceux qui ont participé a cet vente caritative ❤️❤️❤️ a tout les artistes???????????????????????????????????????????????????? en esperant que ca pourra bien aidé les hopitaux je vous remercie de tout mon coeur ????✊????✊????✊????✊????✊????✊????✊????✊????✊???? force a tous pic.twitter.com/F6jjWb2h2i — Jul (@jul) April 28, 2020

Jul avait mis aux enchères 39 (!) lots, c'est donc logiquement "lui" qui a rapporté le plus. Ses certifications se sont vendues à 216 000 euros dont 40 500 euros pour son double disque de platine pour "My World" et 23 500 pour la certification diamant du même opus.

Les certifications mises aux enchères par Orelsan ont rapporté 68 200 euros dont 19 800 euros pour le disque de diamant de "La fête est finie" et 18 000 euros pour le double platine du "Chant des sirènes". Le disque d'or de S.Pri Noir pour "Masque blanc" est parti à 8200 euros, celui de Djadja et Dinaz pour "Drôle de mentalité" à 3050 euros. Les autres artistes, Oxmo Puccino, Keblack, Hooss, Mister V, Yseult ou encore Kalash Criminel ont aussi ajouté leur écot à cette vente et ont permis d'en faire une très belle réussite ! Sans compter que Jul avait annoncé qu'il ajouterait un chèque de 30 000 euros ce qui fait que ce sont 336 505 qui iront à la Fondation des hôpitaux de France.

Bravo aux artistes qui ont participé et à Jul qui a été l'instigateur de cette belle action de solidarité.