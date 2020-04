Coronavirus : Cardi B remet les pieds dans le plat

La rappeuse continue de s'engager.

Cardi B nous a beaucoup fait rire au début de la pandémie. On s'est ensuite aperçu qu'elle posait les bonnes questions et qu'elle savait faire preuve de finesse quand il s'agit de parler de politique. Elle tombe rarement à côté. Aujourd'hui, alors que la situation est toujours critique aux Etats-Unis, la chanteuse critique le choix du gouverneur de Géorgie de rouvrir les commerces non essentiels.

On a parfois du mal à situer Cardi B. Elle peut être aussi folle que sérieuse, son compte Instagram en est la preuve. Mais sous ses airs de diva décérébrée, elle a une analyse politique pertinente. Durant le confinement, elle a notamment fait un live avec Bernie Sanders qui abandonné la course à l'investiture démocrate pour les élections présidentielles américaines. Alors, quand elle s'en prend au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, qui veut rouvrir les barbershops, les salons de coiffure, de manucure, les gymnases et tous les commerces non essentiels avant la fin de la semaine malgré le confinement général, on l'écoute.

"Je veux juste dire qu'il ne faut pas laisser des gens autour de vos parents ou de vos grands-parents. Une fois malades et hospitalisés, vous ne pourrez voir comment et avec quoi ils les soignent. Ils vont littéralement les faire mourir à petit feu ! Ils ne les soigneront pas avec la nourriture appropriée ou du thé pour stimuler leurs défenses immunitaires. Vos parents, grands-parents ou VOUS passerez très probablement du temps dans un hôpital froid sans contact avec vos proches. La santé doit prendre le pas sur le capitalisme !"

Si on peut mettre un bémol sur le peu de cas qu'elle fait du travail des médecins et du personnel soignant, on ne peut qu'être d'accord avec Cardi B. D'ailleurs, avec plus de 800 000 cas confirmés et plus de 45 000 morts aux Etats-Unis, on ne peut qu'être d'accord avec la rappeuse...