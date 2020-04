Tory Lanez se compare à 2Pac !

Tory Lanez s'est peut-être enflammé en se comparant à Tupac.

C'est peut-être un peu bizarre de le dire ainsi mais Tory Lanez va sortir victorieux de la crise du coronavirus. Son émission sur Instagram Live fait des cartons d'audience et son album "The New Toronto 3" affole les compteurs. Est-ce pour cela que le rappeur canadien s'est enflammé et a vu des "similitudes entre lui et 2Pac" ? Toujours est-il que des déclarations de ce type peuvent tout à fait lui retomber dessus...

Tory Lanez n'a pas la langue dans sa poche et n'a jamais hésité à être très élogieux avec lui-même. Dans une interview donné à l'émission For the Record, le Canadien s'est laissé à dire qu'il y avait "beaucoup de similitudes" entre lui et 2Pac.

"Honnêtement, je me sens, vous vous souvenez comment était Tupac ? Il disait 'Je ne changerai peut-être pas le monde, mais je peux déclencher l'idée dans le cerveau de la personne qui le fera". Je me sens comme ça."

Il a aussi ajouté qu'il pensait que lui et l'idole de la West Coast partageaient une certaine franchise, dans le sens où il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, comme Pac.

"Je me sens comme si cette étincelle était en moi. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de similitudes entre moi et Pac."

Sans doute conscient qu'il était peut-être aller un peu trop loin, un peu plus tard dans l'entretien, il a mis un léger bémol à ses propos en précisant qu'il ne se comparaît pas directement à Tupac.

"Je ne dis pas que je suis comme Pac. Je déteste quand on dit ça. Je n'essaye pas, je suis moi, mais j'aime Pac et j'ai l'impression d'être là. Il y a des similitudes quand vous y réfléchissez vraiment, je dis tout ce que je veux dire. On me déteste ou on m'aime aussi pour ça."

Vous pouvez regarder tout l'épisode ici