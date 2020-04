Jeezy s'en prend à Donald Trump

Pour sa gestion de la crise du coronavirus.

Cardi B le fustige régulièrement, 50 Cent s'en est pris à lui il y a quelques jours, c'est maintenant au tour de Jeezy de critiquer le président Trump pour sa gestion de la crise du coronavirus. Pour le chanteur, Donald Trump pense d'abord à son ego plutôt qu'à sauver des vies.

En fin de semaine dernière, Jeezy a fait une apparition sur MSNBC. Au cours de son entretien avec le journaliste, le rappeur a évoqué la façon dont Trump gère l'épidémie de Covid-19 et il n'y est pas allé de main morte quand il s'est agit de désigner un responsable du chaos qui règne actuellement aux Etats-Unis. Pour lui, le président des Etats-Unis est parti-prenante de la situation.

"Trump est unique en son genre. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est son ego que l'on voit. Mais là, on parle du peuple. Pour moi, "Make America Great", c'est d'abord nous. On a rendu l'Amérique plus grande qu'elle ne l'a jamais été, avec ou sans lui..."

Avec son discours, Jeezy se fait le porte-parole de nombreux Américains qui estiment que le gouvernement aurait pu être plus prévoyant dans sa gestion du coronavirus et plus proactif. Un autre exemple ? Trump est optimiste sur la reprise des activités aux Etats-Unis mais le pays manque de respirateurs et de fournitures médicales. Un grand chirurgien a même comparé la situation à deux grandes dates catastrophiques de l'histoire des Etats-Unis. "La semaine prochaine sera notre Pearl Harbor à nous. Ce sera notre 11 septembre", a-t-il déclaré lors d'une conférence. "Ce sera le moment le plus difficile de la vie de nombreux Américains", a-t-il ajouté.

C'est cela que Jeezy dénonce en s'en prenant à Trump, l'impréparation des Etats-Unis pour faire face au virus et une réaction trop lente...