MHD : le bracelet électronique lui a été refusé !

Mauvaise nouvelle pour MHD qui voulait quitter la prison.

Du nouveau dans l'affaire MHD. Le rappeur emprisonné pour homicide volontaire avait fait une demande de placement sous bracelet électronique. Ce jeudi, la justice a refusé d'accéder à sa requête. Explications.

Le père de l'afro-trap a choqué le monde du rap français en janvier 2019. Le rappeur qui sortait son nouveau projet baptisé "19" a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur une agression mortelle au mois de juillet 2018. Lors d'une rixe entre bandes à Paris, la voiture de MHD aurait été utilisée pour renverser Loic K., un garçon de 23 ans. Après cet acte violent, plusieurs jeunes hommes dont MHD auraient violenté la victime jusqu'à sa mort. La raison ? Une guerre de bandes entre des jeunes de la cité des Grange-Aux-Belles dans le 20ème arrondissement de Paris et ceux de la cité des Chaufourniers dans 19ème.

Encore aujourd'hui, MHD et sa famille clament son innocence. Le jeune rappeur a plaidé "non coupable". Dans cette affaire, il risque jusqu'à 30 ans de prison. Selon les dires de son avocat, Monsieur Archibald Celeyron, MHD n'aurait pas été présent sur les lieux du crime mais aurait prêté sa voiture à des amis (comme il avait coutume de faire). Difficile à croire pour la Cour d'appel, après que trois témoins présents ce soir-là l'aient reconnu. De plus, la vidéo prise par l'un des témoins montre qu'un garçon porte la nouvelle collection Lacoste dont le rappeur est l'égérie (une collection récente et surtout très rare à trouver)... Le lien avec le rappeur est plus que présent aux yeux de la justice, c'est la raison pour laquelle sa demande de liberté conditionnelle a été refusée.

MHD voulait sans doute retrouver les siens. Etre emprisonné certes mais à domicile dans l'attente de son prochain procès ; mais le juge chargé de son cas le considère trop dangereux pour lui accorder une telle faveur.

En janvier dernier, sa soeur avait donné de faux espoirs aux fans du rappeur en annonçant de façon furtive sa potentielle libération. Faisait-elle référence à cette demande ? Les liens entre ces deux informations semblent assez évidents.