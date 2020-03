Twista relève le défi du #GodzillaChallenge et met Twitter en PLS !

De la folie en boite : Twista fait le #GodzillaChallenge mais à sa sauce...

Twitter US est en PLS ! La semaine dernière, Eminem avait lancé le #GodzillaChallenge sur les réseaux sociaux pour que ses fans puissent se mesurer à lui. Bien que ce soit réservé aux amateurs, le rappeur Twista a décidé de relever le défi !

Nouvelle année fracassante pour le rappeur Eminem ! Le 17 janvier dernier, il nous avait lâché un nouvel album surprise baptisé "Music To Murdered By". Un projet qui, en l'espace de deux semaines, a violenté le rap game américain en se plaçant numéro 1 du Billboard 200. Encore plus fou, Eminem est devenu le "recordman" du rap américain en ayant la première place de ce classement pour la dixième fois consécutive.

Depuis plusieurs jours, les fans tentent le #GodzillaChallenge via Twitter. Peu y arrivent mais l'important c'est de s'amuser. En tout cas, le rappeur from Chicago, Twista semble prêt à relever le défi. Voici le message qu'il a lâché sur les réseaux sociaux : "#GodzillaChallenge je relève le défi !".

Quelques minutes après, il lâche une vidéo du challenge façon plagiat ! Une manière de relever le défi de façon humoristique.

D'ailleurs, le beef Eminem vs. Nick Cannon semble s'essouffler ! Ce dernier s'est récemment plaint dans une émission de radio américaine nommée "Afternoon Get Back". L'ex-mari de Mariah Carey est inquiet car Eminem et son acolyte, 50 Cent, n'ont toujours pas répondu à son dernier pique. Le sanglant "Slim Shady" préparerait-il une attaque des plus violentes ? La suite au prochain épisode de ce feuilleton...