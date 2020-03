Pop Smoke : 50 Cent souhaite terminer la réalisation de ses albums !

Fifty va lâcher les projets de Smoke réalisés à sa sauce.

Bonne nouvelle pour les fans de Pop Smoke : 50 Cent souhaite finaliser les projets du rappeur de Brooklyn ! L'artiste tient à lui rendre un dernier hommage à sa façon... Explications.

En plus d'être le "rappeur-sniper" des réseaux sociaux, 50 Cent a le coeur sur la main. Proche du très regretté Pop Smoke, il vient d'annoncer sur son compte Instagram officiel qu'il allait se servir de producteurs exécutifs de l'album de Smoke pour finaliser son projet.

Pour rappel des faits, le 19 février dernier, le rappeur from New York, Pop Smoke a été assassiné à son domicile. Quatre personnes se sont introduites chez lui et ont tué l'artiste âgé seulement de 20 ans. Après l'annonce de son décès, les enquêteurs pensaient à un cambriolage qui avait mal tourné mais des rumeurs de guerre de gangs semblent tenir la route... Une nouvelle qui a bouleversé le monde du rap américain, y compris le "padré" Fifty. Sur son compte Instagram, il a annoncé :

"Je suis en train d'écouter Pop Smoke, j'ai décidé de produire et de terminer ses projets musicaux".

Une décision qui semble être validée par le PDG de "Victor Victor Worldwide", label où Smoke était signé. Fifty-Fifty vient d'achever sa série à succès "Power" ; ayant du temps libre, il peut se concentrer sur la production des projets inachevés de l'artiste défunt.

Pop Smoke et 50 Cent avaient de bons rapports aussi bien dans l'artistique que dans la vie privée. Alors pourquoi pas faire confiance à Fifty pour la réalisation d'un potentiel album posthume ?