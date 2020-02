Kendrick Lamar et The Weeknd poursuivis en justice

Pour le morceau "Pray For Me" présent sur la B.O du film Black Panther !

Clairement, c’est une salle semaine qui commence pour The Weeknd et Kendrick Lamar. On apprenait hier via le site Complex que les deux artistes seraient poursuivis par le groupe de Brooklyn, Yeasayer. Ils accusent notamment les deux artistes d’avoir quelque peu modifié et retravaillé l’un des refrains du groupe New-Yorkais.

Ils affirment que The Weeknd et Kendrick Lamar auraient illégalement samplé un de leurs morceaux pour le titre de la bande originale du film Black Panther, "Pray for Me". L’avocat du groupe est formel et selon lui, le morceau "Sunrise" de ses clients présente une performance vocale distinctive et reconnaissable. Ils décrivent ce morceau comme "un assemblage de voie masculine qui chantent dans leurs plus hauts registres, avec un vibrato puissant et dynamique."

Les deux morceaux en question :

Ils affirment aussi que durant le morceau de Kendrick et The Weeknd, ils décèlent jusque huit utilisations de leurs performances vocales, avant d’ajouter que le morceau "Pray for Me" comporte des modifications afin de cacher et de dissimuler le possible "vol". Et encore, pour Yeasayer, ce n’est pas assez pour cacher la copie car ils affirment que le morceau est immédiatement reconnaissable pour leurs fans.

En contrepartie, le groupe est plutôt gourmand et réclame aux deux artistes de les dédommager de tous les bénéfices réalisés sur ce morceau maintenant double platine en tant que dommages et intérêts. Mais pas que, puisque le groupe souhaite s’attaquer encore plus à ce single et demande une injonction afin d’empêcher les ventes et la diffusion de la chanson.

Une affaire qui risque de durer un peu… Pas sûr que Kendrick Lamar et The Weeknd se décident à abandonner dans ce procès.